Bayburt'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bayburt'ta meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile 4 kişi aracı terk ederken, Dursun Köse yanarak yaşamını yitirdi.

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.C. idaresindeki 34 NVE 05 plakalı otomobil, Gökçedere Beldesi mevkisinde seyir halindeyken şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Sürücü ile 4 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı araçta sıkışan Dursun Köse'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
