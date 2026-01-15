Haberler

Bayburt'ta üniversite öğrencileri kampüste karın keyfini çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kampüsün karla kaplanmasını fırsat bilerek rafting botuyla kayarak keyifli anlar yaşadı. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri de etkinliğe katılarak eğlenceye dahil oldu.

Bayburt'ta üniversite öğrencileri, kampüste karda rafting botuyla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden bir grup öğrenci, Baberti Kampüsü'nde yolların karla kaplanmasını fırsat bilerek rafting botuyla kaymaya karar verdi.

Rafting sporcusu da olan öğrenciler kasklarını takıp, otomobilin arkasına halatla bağlanan bota bindi.

Öğrenciler, bir süre kampüs etrafında kayarak eğlendi. Bazı akademisyenler de ATV arkasına bağladıkları halata tutunarak kayak yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, öğrencilerle karda rafting ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Emre Köse ise ilk kez karda rafting yaptığını, güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu