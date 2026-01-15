Bayburt'ta üniversite öğrencileri kampüste karın keyfini çıkardı

Bayburt'ta üniversite öğrencileri, kampüste karda rafting botuyla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden bir grup öğrenci, Baberti Kampüsü'nde yolların karla kaplanmasını fırsat bilerek rafting botuyla kaymaya karar verdi.

Rafting sporcusu da olan öğrenciler kasklarını takıp, otomobilin arkasına halatla bağlanan bota bindi.

Öğrenciler, bir süre kampüs etrafında kayarak eğlendi. Bazı akademisyenler de ATV arkasına bağladıkları halata tutunarak kayak yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Çingöz, öğrencilerle karda rafting ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Emre Köse ise ilk kez karda rafting yaptığını, güzel vakit geçirdiğini ifade etti.