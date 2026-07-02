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Bayburt'ta köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

Bayburt'ta köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor
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Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında asfalt çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 25 köyün ulaşımını sağlayan İspir Grup Yolu'nda kapsamlı asfalt çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde yolun daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla yol genişletme, zemin iyileştirme, dolgu, drenaj borusu döşeme ve yol kenarlarında tasfiye çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 15 iş makinesi ile 20 personel görev alırken, çalışmaların bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, asfalt çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan güzergahta altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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