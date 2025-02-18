İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Bayburt'ta Kış Manzaraları: Karla Kaplı Menderesler

Bayburt'ta Kış Manzaraları: Karla Kaplı Menderesler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüyerek mendereslerin güzel manzaralarını oluşturdu. Kış mevsiminde dronla çekilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini sergiliyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Beşpınar köyünde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan mendereslerin, kışın farklı güzellikleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
img

Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Eşcinsel evliliğe karşı kamu spotu hazırladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'daki yeri belli oldu

Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'daki yeri belli oldu
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.