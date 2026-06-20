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Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tırın cipe çarpması güvenlik kamerasında

Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tırın cipe çarpması güvenlik kamerasında
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Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı cipin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tırın çarptığı cipin sürücüsü yaralandı.

F.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Şingah Mahallesi eski hastane kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Tır, bu sırada kavşaktan geçmeye çalışan M.K'nin kullandığı 27 ABT 629 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan cip sürücüsü M.K, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen tırın cipe çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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