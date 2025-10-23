Haberler

Bayburt'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları Devam Ediyor

Bayburt'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 59 bin 460 makaron ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bayburt'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, bir kısmı dolu 59 bin 460 makaron ile 5 litre kaçak alkole el konuldu.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda ise ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ilgili kanun gereği işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
