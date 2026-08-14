Bayburt'ta Beton Pompası Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bayburt’ta beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bayburt'ta beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tuzcuzade Mahallesindeki inşaat alanına kurulan beton pompasının zemininde kayma meydana geldi.
Pompanın devrilmesi üzerine çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekipler, alanda çalışan işçilerden K.A'nın hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA