Bayburt'ta "Azerbaycan-Türkiye İlişkileri" paneli düzenlendi

Bayburt Üniversitesince "Azerbaycan- Türkiye İlişkileri" konulu panel gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında, üniversitede son yıllarda yoğun şekilde Azerbaycanlı öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Üniversite olarak Azerbaycan'daki yükseköğretim ve çeşitli kurumlarla işbirliği çalışmaları yaptıklarını aktaran Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, Bayburtumuzda inşallah belediyemiz ve valiliğimizle öğrencilerimizin de geniş katılım sağlayacağı bir uluslararası şenlik düzenleyeceğiz. Her sene zaten büyük bir şölen yapılıyor. Bu sene bu şölenin içerisinde üniversite öğrencilerinin etkileşimini de sağlayacağımız bir çalışma yapacağız."

Türkmen, Bayburt Üniversitesi olarak Dede Korkut'un manevi mirasına sahip çıkmak üzere çeşitli çalışmalar yürüttüklerine de dikkati çekti.

"Azerbaycan- Türkiye ilişkilerine dair bu tür etkinliklerin devamlı olması gerekiyor"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de Azerbaycan- Türkiye ilişkilerine dair bu tür etkinliklerin devamlı olması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın dış politikadaki temel önceliklerinden birinin Türkiye ile ikili ilişkilerini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılıklı saygı ve güvene, ayrıca kardeşlik ilişkilerine dayalı aktif siyasi diyalog, iki ülke arasında tüm alanlarda yakın işbirliğini şartlandıran ve önemli başarıların elde edilmesini teşvik eden temel faktördür." şeklinde konuştu.

Aliyev, Türkiye'de binlerce Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Azerbaycan üniversitelerinde de Türkiye'den öğrenciler eğitim görmektedir. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra kendi ülkelerine çeşitli alanlarda uzman olarak fayda sağlamaktadırlar. Bu sebepten öğrencilerimizin çok iyi çalışmaları, okumaları ve aktarmaları önem arz etmektedir."

Konuşmalarının ardından panel kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.