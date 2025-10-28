Bayburt'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bayburt'ta yapılan operasyonla yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel