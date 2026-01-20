Haberler

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı sonrasında çığ düştü ve yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda kalan araçlar için kurtarma çalışmaları yürütüyor ve Türk Kızılayı, bölgedeki vatandaşlara destek sağlıyor.

Bayburt- Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde, gece boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çok sayıda aracın yolda kaldığı kara yolundaki boş bir alana ise sabaha doğru çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, çığ düşen alanı kardan temizledi.

Bayburt ve Erzurum tarafından araç geçişine izin verilmeyen kara yolunda, yoğun kar küreme çalışması yürütülüyor.

Çok sayıda araç yolda kaldı

Ayrıca yoğun kar nedeniyle bölgede kara saplanan çok sayıda aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Türk Kızılayı ekipleri, bölgedeki vatandaşlara yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

Tır sürücüsü Nuri Ceyhun, AA muhabirine, Samsun'dan gelip Erzurum'a gittiğini söyledi.

Akşamdan beri bölgede kaldığını ifade eden Ceyhun, araçların kar nedeniyle yolda kaldığını ve mağdur olduklarını anlattı.

Sürücülerden Mahmut Zeyrek ise Giresun'dan gelip Erzurum'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün akşamdan beri burdayım. Akşam buradaki köye sığındım. İnşallah yol açılır." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Haberler.com
500

