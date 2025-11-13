Bayburt Belediyesi temizlik ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin daha düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturulması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, mahalle ve sokaklarda yıkama, temizlik ile dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de orta refüjler, yeşil alanlar ve mahallelerde ağaç budama çalışması yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün asfalt uygulaması ve kaldırım onarımı yaptığı da kaydedildi.