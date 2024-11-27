Bayburt Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yem Desteği

Bayburt Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu bugünlerde sahipsiz hayvanlara yem ve mama desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonrası ekiplerin teyakkuza geçtiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına ek olarak sokak hayvanlarını da unutmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydetti:

"Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreyi bulduğu kentte yoğun bir tempo ile karla mücadele çalışması yürüten Bayburt Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da yem ve mama bırakıyor. Daha önce konulan sokak hayvanları besleme istasyonlarına yol açarak ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, istasyonların etrafını da temizleyerek içlerine mama bıraktı. Çalışmalarını sadece sokak hayvanlarına yönelik sınırlı tutmayan ekipler aynı zamanda kuşlar için de etrafa yem serpti."