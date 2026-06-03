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Bayburt Belediyesi'nin asfaltlama ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Bayburt Belediyesi'nin asfaltlama ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
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Bayburt Belediyesi ekipleri, asfaltlama, istinat duvarı yapımı, çevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi ekipleri, asfaltlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt serimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekiplerin, Kaleardı Mahallesi'ndeki istinat duvarı yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, şehrin çeşitli noktalarında çevre düzenleme faaliyetlerine de devam ettikleri ifade edildi.

Açıklamada, mahalle ve dolmuş duraklarında periyodik olarak temizlik çalışması yapıldığı, halk sağlığını koruma ve zararlı haşerelerin üremesini önlemek amacıyla da ilaçlama faaliyeti sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
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