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Bayburt'ta Haşereyle Mücadele Sürüyor

Bayburt'ta Haşereyle Mücadele Sürüyor
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Bayburt Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla su birikintileri, dere yatakları ve riskli bölgelerde ilaçlama yapıyor. Ayrıca cadde, sokak temizliği ve dolmuş duraklarında yıkama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Bayburt Belediyesince haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere oluşumuna karşı su birikintileri, dere yatakları ve riskli bölgelerde ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin çevre sağlığının korunması ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha temiz şekilde yararlanması için cadde ve sokaklarda da temizlik yapıldığı ifade edildi.

Yoğun şekilde kullanılan dolmuş duraklarında da yıkama çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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