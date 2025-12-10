Haberler

Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Bayburt Belediyesi, Tuzcuzade Mahallesi'nde asfalt serimi gerçekleştirirken, diğer mahallelerde de asfalt çalışmaları ve hazırlıklar sürdürüldüğünü açıkladı. Belediye Başkanı Mete Memiş, çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, şehir genelinde birçok alanda hizmet verdiklerini belirtti.

Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tuzcuzade Mahallesi'nde asfalt serimi yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, sezon boyunca bir çok mahallede asfalt çalışması yürüttüklerini belirterek, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Memiş, asfaltlama çalışmaların yanı sıra kış mevsimine de en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin daha güzel, daha yaşanabilir bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda Kışla Çeşmesi mevkisindeki asfalt yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda şehir genelinde, mahallelerimizde asfalt uygulamaları, istinat duvarı yapımları, toplu temizlik çalışmaları, dolmuş duraklarında detaylı temizlik gibi birçok alanda ekiplerimizle sahadaydık. Şehrimizin dört bir yanında, Bayburt'umuza yakışan hizmetleri kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
500
