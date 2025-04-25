Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

Bayat'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı

Bayat'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bayat ilçesinde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, vatandaşların sorularını yanıtlayarak ilçede yürüttükleri çalışmaları ve gelecekteki talepleri dinledi.

Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Parkı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.

Görevde olduğu 1 yılda ilçede yürüttükleri çalışmalara da değinen Ünlü, vatandaşların bundan sonraki süreç için talep ve önerilerini not aldı.

Toplantıya belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.