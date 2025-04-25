Bayat'ta 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' Toplantısı

Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Parkı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.

Görevde olduğu 1 yılda ilçede yürüttükleri çalışmalara da değinen Ünlü, vatandaşların bundan sonraki süreç için talep ve önerilerini not aldı.

Toplantıya belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.