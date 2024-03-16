Bayat Kaymakamı Seher Söyler, kız öğrencilerle iftarda buluştu
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında yatılı eğitim gören kız öğrencilerle bir araya geldi. İftar programına Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar da katıldı. Kaymakam Söyler, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte oruçlarını açtı.
Bayat Kaymakamı Seher Söyler, ilçede yatılı eğitim gören kız öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programına kız öğrencilerin yanı sıra Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar da katıldı.
Kaymakam Söyler, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte orucunu açtı.