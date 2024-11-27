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Bayat İlkokulu Öğrencileri Proje İçin Kaymakam ve Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Bayat İlkokulu Öğrencileri Proje İçin Kaymakam ve Belediye Başkanını Ziyaret Etti
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Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, ÇEDES projesi kapsamında Kaymakam Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret ederek bilgi verdiler ve hediyeler aldılar.

Bayat Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Çevreye Duyarlı ve Etik Değerler Eğitimi Projesi (ÇEDES) kapsamında düzenledikleri ziyaretlerde, Yüce ve Ünlü'ye proje hakkında bilgi verdi.

Yüce ve Ünlü, sohbet ettikleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
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