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Bavyera'da iki kamu görevlisini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli yakalandı

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde iki kamu görevlisini öldürdüğü şüphesiyle aranan 60 yaşındaki kişi, bacağından yaralı olarak gözaltına alındı. Polis, şüphelinin iki kişinin ölümüne yol açacak şekilde ateş ettiğini itiraf ettiğini ve tedavi sonrası sorgulanacağını bildirdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde rutin silah denetimi sırasında iki kamu görevlisini vurarak öldürdüğü şüphesiyle aranan 60 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Alman kamu yayıncısı BR'nin haberine göre, Alman vatandaşı olan şüpheli, polis ekiplerinin saatlerce teslim olması için ikna etmeye çalışmasının ardından evine düzenlenen operasyonda bacağından hafif yaralandı.

Polis sözcüsü, erkek şüphelinin iki kişinin ölümüne yol açacak şekilde ateş ettiğini itiraf ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Berngau kasabasında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin 45 yaşında bir erkek ile 54 yaşında bir kadın olduğu, her ikisinin de Neumarkt ilçe idaresinde görev yaptığı belirtildi.

Operasyon sırasında bacağından yaralanan şüpheli, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Regensburg Polisi'nin, şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini sorgulayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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