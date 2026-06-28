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Battalgazi'de rezerv alan çevresinde kaldırım ve yol işgallerine denetim

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Malatya Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rezerv alan sonrası kura çekimi yapılan iş yerleri ve büroların çevresinde denetimleri artırdı. Kaldırım işgali ve moloz bırakma gibi ihlallere ceza kesildi.

Malatya Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akpınar, Dabakhane ve Halfettin mahallelerinde bulunan rezerv alan sonrası kura çekimi yapılan iş yerleri ve büroların çevresinde denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede bazı araçların kaldırım ve yaya geçiş alanlarına park ettiği, bazı noktalarda ise inşaat atığı, moloz ve malzemelerin kamusal kullanım alanlarında bırakıldığı tespit edildi.

Vatandaşların yaya geçiş güvenliğini sağlamak, şehir estetiğini korumak ve kamu düzenini temin etmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli ihtarlar düzenlendi.

Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve yol işgalini sürdüren, aynı ihlali tekrar eden araçlar hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle rezerv alan sonrası faaliyete başlayan iş yerleri, bürolar ve ticari alanlarda kamusal düzenin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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