Malatya'da bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda yaptıkları rutin denetim sırasında baykuş yavrusu buldu.

Zarar görmemesi için baykuş yavrusunu koruma altını alan zabıta ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi.

Baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.