Haberler

Malatya'da yolu kapalı kırsal mahalledeki hastaya ilaçlarını belediye ekipleri ulaştırdı

Malatya'da yolu kapalı kırsal mahalledeki hastaya ilaçlarını belediye ekipleri ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, karla mücadele çalışmaları sırasında kırsal mahallede yaşayan kronik hastaya ilaçlarını ulaştırdı. Yolun kapalı olması nedeniyle belediyeden yardım talep eden aile, ilaçlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal mahallede yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaya ilaçlarını ulaştırdı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yol açma çalışmaları sürerken kırsal mahallelerden gelen yardım çağrılarına da anında müdahale ediliyor.

Kırsal Yaygın Mahallesi'nde yaşayan ve kronik rahatsızlığı olan Ergül Orak'ın, ilaçlarının bitmesi ve yolun kar nedeniyle kapalı olması üzerine belediyeden yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 21 kilometrelik yolu açarak hastanın ilaçlarını teslim etti.

Ergül Orak'ın eşi Hacı Orak, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a teşekkür ederek, "Battalgazi Belediyesine teşekkür ederiz. Yolumuz kapalıydı, bugün geldiler yolumuzu açtılar. Hanımım Ergül Orak'ın ilaçları vardı, ilacını getirdiler. Bize yardımcı oldukları için Battalgazi Belediyesi ve personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor