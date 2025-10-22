Batman ve Siirt için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman ve Siirt için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelerde Siirt çevreleri ile Batman'ın Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.