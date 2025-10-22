Haberler

Batman ve Siirt için Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklediğini duyurdu. Vatandaşlar ani sel ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman ve Siirt için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelerde Siirt çevreleri ile Batman'ın Beşiri, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.