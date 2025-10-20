Haberler

Batman Üniversitesinde Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi

Batman Üniversitesinde Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Sempozyumu Düzenlendi
Batman Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve uluslararası iş birliği ile düzenlenen 11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Sempozyumu, farklı konuların ele alındığı oturumlarla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. İdris Demir, üniversitelerin bilgi aktarımının ötesinde fikir alışverişi yapan platformlar olması gerektiğini vurguladı.

Batman Üniversitesince "11. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Batman Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Slovakya Prešov Üniversitesi ve Polonya Nicolaus Copernicus Üniversitesi iş birliğiyle Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda sempozyum, gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, dilin, edebiyat ve kültürün uluslararası anlayışın temel unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Demir, "Üniversitelerin sadece bilgi aktaran kurumlar değil, aynı zamanda fikirlerin sınırları aştığı iş birliği platformları olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenen oturumlarda, dijital hikaye anlatımı, yapay zeka, dijital beşeri bilimler ve sosyal medyanın kültürel etkileri gibi konularda sunumlar yapıldı.

Sempozyuma rektör yardımcıları, yerli ve yabancı akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
