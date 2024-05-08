Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Çadır Kurdu

Batman Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için çadır kurdu, oturma eylemi yaptı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüste bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla çadır kurdu.

Daha sonra oturma eylemi yapan öğrenciler adına açıklama yapan Taha Demir, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından yapılan sistemli soykırımın sürdüğünü söyledi.

Kadınların, çocukların öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir. ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenler Gazze'de devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlatmıştır. ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere bizler de buradan desteğimizi ilan ediyoruz."