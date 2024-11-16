Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi İçin Çivi Çakma Töreni Düzenlendi

Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni" gerçekleştirildi.

Bu yıl yatırım programına alınan ve gerekli ödenekleri tahsis edilen Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Şehir Stadı'nın yanındaki alanında 14 bin metrekare kapalı alana sahip toplam 26 bin metrekarelik arazi üzerinde inşa edilecek.

Hastane için düzenlenen "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni", Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje tamamlandığında, hastane 84 ünite, 7 laboratuvar, 4 derslik, 70 ofis, 189 kişilik konferans salonu ve 169 araç kapasiteli otopark ile hizmet verecek.