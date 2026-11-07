Batman Sason'da sağanak sonrası Kaşyayla ve Çalışırlar'da heyelan meydana geldi

Batman Sason'da sağanak sonrası Kaşyayla ve Çalışırlar'da heyelan meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'ın Sason ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca süren sağanak, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaşyayla ve Çalışırlar köylerinde heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.
Sason ilçesinde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Kaşyayla ve Çalışırlar köylerinin bazı noktalarında heyelan meydana geldi. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı