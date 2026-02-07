Haberler

Sason'da 2 noktada heyelan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sason ilçesinde eriyen karlar ve yağan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan Çakırpınar ile Alagöz köyü arasındaki yol ile Kaleyolu köyü yolu, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde karların erimesi ve yağmurun etkisiyle meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı.

İlçede eriyen karlar ve yağan yağmurun ardından bazı noktalarda heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Çakırpınar ile Alagöz köyü arasındaki yol ile Kaleyolu köyü yolu ulaşıma kapandı. Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL