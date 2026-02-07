Sason'da 2 noktada heyelan
Sason ilçesinde eriyen karlar ve yağan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan Çakırpınar ile Alagöz köyü arasındaki yol ile Kaleyolu köyü yolu, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
BATMAN'ın Sason ilçesinde karların erimesi ve yağmurun etkisiyle meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 2 köy yolu ulaşıma açıldı.
İlçede eriyen karlar ve yağan yağmurun ardından bazı noktalarda heyelanlar oluştu. Heyelanlar nedeniyle Çakırpınar ile Alagöz köyü arasındaki yol ile Kaleyolu köyü yolu ulaşıma kapandı. Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları iş makineleriyle yaptığı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açtı.
