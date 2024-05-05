Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu açıldı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arık ve Dereser mezralarında meydana gelen sel sonucu kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, yolun açılmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.
Batman'ın Gercüş ilçesinde sel nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçenin Doruk köyüne bağlı Arık ve Dereser mezralarında şiddetli yağışın ardından oluşan selde yol hasar gördü.
Trafiğe kapanan yol, Gercüş İlçe Özel İdaresi Şefliği'nin yaptığı çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Vatandaşlar yolda çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.