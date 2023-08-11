Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 75 dönüm alan zarar gördü

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kırkat Göleti mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 75 dönümlük alanı etkiledi. Gercüş Belediyesi ve İlçe Orman Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ ve bahçelerde çıkan yangında yaklaşık 75 dönümlük alan zarar gördü.

İlçenin Kırkat Göleti mevkisinde bağ ve bahçelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Gercüş Belediyesi ve İlçe Orman Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 75 dönümlük alan zarar gördü.???????