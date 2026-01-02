Gercüş'te araçlar kara gömüldü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkisini artıran yağışla ilçe merkezi ve köyler beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Park halindeki araçların kar altında kaldığı ilçede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Gercüş'te aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışla ilçe merkezi ile köylerde cadde ve sokaklar karla kaplanırken, park halindeki araçlar da kar birikintilerinin altında kaldı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aştığı ilçede, ara sokaklarda ulaşım durma noktasına geldi. Ana arterlerde belediye ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışması yürütürken, mahalle aralarında bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yürüyüş güzergahı oluşturmaya çalıştı.

'20 SENEDİR BÖYLE KAR GÖRMEDİM'

Aracı kar altında kalan Süleyman Öner, "Hemen hemen 20 seneye kadar böyle bir kar yağışı görmedim. Araçlar karın içinde kaybolmuş. Bazı yerlerde 1 metre, bazı yerlerde 2 metreyi buluyor. Fırtına ve kar bir arada olduğu için her taraf aynı değil, bazı noktalarda 2 metreyi bile geçmiş olabilir. 2 gündür fırtınayla beraber kar durmadan yağıyor. Sabah uyandığımda bu benim aracım mı, yanına başka araç mı park etmiş onu bile tahmin edemedim. Kar temizliği yapan iş makinelerinden korkuyorum, arabamı kar zannedip temizlerken vurmasından endişe ediyorum" dedi. Sercan Gülmez ise "Uzun süredir böyle bir kar görmedim. Arabalarımız karın altına gömülmüş durumda. Şu an kendimiz kürekle çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.