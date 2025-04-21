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Batman'ın Beşiri İlçesine Yeni Mesire Alanı Kazandırma Töreni Düzenlendi

Batman'ın Beşiri İlçesine Yeni Mesire Alanı Kazandırma Töreni Düzenlendi
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Batman'ın Beşiri ilçesine kazandırılacak olan Ahmed-i Hani Mesire Alanı için düzenlenen çivi çakma töreninde, Vali Ekrem Canalp projeyi tanıttı. Törende mesire alanlarının sosyal birlikteliğe ve yaşam kalitesine katkısı vurgulandı.

Batman'ın Beşiri ilçesine kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni yapıldı.

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, "Mesire Alanları Eylem Planı" kapsamında kentte ve birçok ilçede çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Canalp, "Bu proje yalnızca bir başlangıç. Gercüş'te Mehmet Şimşek Mesire Alanı tamamlandı. Aynı ilçede gölet mesire alanının onarımı yapılıyor. Gercüş'te 40 yıl önce dikilen fidanların bulunduğu eski mesire alanı da yeniden canlandırılacak. Kozluk'ta Erzan Balıklı Kaplıcası ve Garzan Çayı kenarındaki yeni mesire alanı ile Batman adeta yeşile koşuyor." dedi.

Canalp, mesire alanlarının yalnızca dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal birlikteliği ve yaşam kalitesini de artıran cazibe merkezleri olduğunu vurguladı.

İlçede hayata geçirilecek mesire alanında düğün salonu, restoran, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.

Projenin, bölge halkının sosyal yaşamına önemli katkı sunması bekleniyor.

Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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