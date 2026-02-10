Haberler

Batman Havalimanı geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Batman Havalimanı, ocak ayında toplamda 71 bin 659 yolcuya hizmet verirken, iç hat yolcu trafiği 70 bin 143 ve dış hat yolcu trafiği 1516 olarak açıklandı. Toplam uçak trafiği ise iç hatlarda 396, dış hatlarda 8 oldu.

Batman Havalimanı'nda geçen ay 71 bin 659 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında ocak ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 143, dış hat yolcu trafiği ise 1516 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 396, dış hatlarda 8 ve yük trafiği ise 770 tona ulaştı.

