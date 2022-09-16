Kaldığı lojmanda intihar eden 28 yaşındaki cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde 28 yaşındaki cumhuriyet savcısı A.S.Y. evinde başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan A.S.Y. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.Y, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı A.S.Y, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YENİ EVLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ

A.S.Y., burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.S.Y.'nin bir süre önce evlendiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Evinin önü ve hastane bahçesinden kareler;