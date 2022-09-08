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Batman haberi | Batman'da "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi

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Batman haberi | Batman'da 'Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri' düzenlendi

Batman haberleri... Gercüş ilçesinde "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi.

Gercüş ilçesinde "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" düzenlendi.

Becirman köyünde düzenlenen şenlikte, Seyid Bilal türbesi ziyaret edildi.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yaptığı açıklamada, anma etkinliklerinin 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve her yıl binlerce kişinin katıldığını söyledi.

Kaymakam Muhammed Öztaş da etkinlik alanına gelerek türbede dua edip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Becirman köyü muhtarı Necmettin Şimşek de "Seyid Bilal'i Anma ve Becirman Şenlikleri" için köylerine gelenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

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