Batman haberi! Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Batman yerel gündem haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 ED 874 plakalı otomobil, Gercüş- Batman kara yolunun Akyar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel