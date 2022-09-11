Batman haberi! Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman yerel gündem haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 ED 874 plakalı otomobil, Gercüş- Batman kara yolunun Akyar köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak Batman Güncel Haberler

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