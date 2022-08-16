Batman haberi | Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Batman haberleri: Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Irak uyruklu Khlıd Obaıd Majee idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yemişli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????
AA / İbrahim Torlak - Güncel