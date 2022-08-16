Batman haberi | Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman haberleri: Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Irak uyruklu Khlıd Obaıd Majee idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yemişli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan Farhad Muhammed yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????? Güncel AA / İbrahim Torlak Batman Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman haberi | Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.