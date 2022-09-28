Batman Valiliği yerleşkesine parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi yakalandı Güncel Haberler Batman Valiliği yerleşkesine gece saatlerinde demir parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi gözaltına alındı. Konu ile ile ilgili yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı girişimi olmadığı belirtilirken şahsın madde bağımlısı olduğu belirtildi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 00:10 sıralarında V.Y'nin valilik yerleşkesine parmaklıklarından atlamak suretiyle girme teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI Yerleşkede görevli güvenlik kuvvetlerince anında müdahale edilerek V.Y'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede şüphelinin "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı. MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Münir Karaloğlu Güncel Haberler

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