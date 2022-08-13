Batman gündem haberleri: Batman'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Batman habere göre Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Orhan Ağırman'ın kullandığı 07 BAF 710 otomobil, Kırkat göleti mevkisinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ağırman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Güncel AA / İbrahim Torlak Gercüş Batman Güncel Haberler

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