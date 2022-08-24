Batman gündem: Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman habere göre Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 NC 834 plakalı hafif ticari araç, Batman-Gercüş kara yolu Arıtma Tesisi mevkisinde refüje çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak Tragger Gercüş Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman gündem: Batman'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.