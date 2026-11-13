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Batman Gercüş'te köy ilkokulu öğrencilerine trafik kuralları uygulamalı anlatıldı

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Batman Gercüş'te köy ilkokulu öğrencilerine trafik kuralları uygulamalı anlatıldı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Eğitimde temel kurallar, yaya geçidi, emniyet kemeri ve servis kuralları anlatıldı; parkurda uygulamalı eğitim alan öğrencilere boyama kitabı ve broşür dağıtıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Koçak Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim de verilen öğrencilere, program sonunda boyama kitabı ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA
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