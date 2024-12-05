Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için bir aracın ani fren yapması sonucu 2 otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için bir aracın ani fren yapması sonucu sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.