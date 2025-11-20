Haberler

Batman'da Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 5 Mete Düştü

Güncelleme:
Batman'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesine yol açtı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar gerçekleşen durumu ilk kez deneyimlediklerini belirtti.

BATMAN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ve hızlarını düşürerek trafikte ilerledi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR SİS GÖRDÜM'

Üniversite öğrencisi Bünyamin Peldek (22), ilk kez bu kadar yoğun sis gördüğünü ifade ederek, "Az önce spordan geldim. Yoğun bir sis var, 5 metreye kadar görebiliyoruz. Sis o kadar yoğun ki, arkadaşlarımızla yurda doğru giderken zorlanıyoruz. İlk defa böyle yoğun bir sis gördüm" dedi.

Esnaf İkram Güneş (37) ise "Ben hayatımda ilk defa bu kadar sis görüyorum Batman'da. Sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşük" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
