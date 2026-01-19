Haberler

Batman'da 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

BATMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 93'ü mezra, 120'si köy yolu olmak üzere toplamda 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl ve ilçe özel idare ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda ise kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
