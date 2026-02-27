Haberler

Batman'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Batman'da gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 115 yerleşim yerinin yolu kapandı. İlçe özel idare ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 115 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 28 köy ve 62 mezra, Kozluk ilçesinde 5 köy ve 20 mezra olmak üzere toplam 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ilçe özel idare ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
