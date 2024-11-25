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Batman'da Yoğun Kar Yağışı 100'ün Üzerinde Yolu Ulaşıma Kapattı

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Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 100'den fazla yerleşim yolu ulaşıma kapandı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 cm'yi geçerken, özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Batman'da kar yağışı nedeniyle 100'ün üzerinde yerleşim yolu ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 100'ün üzerinde yerleşim yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 100'ün üzerindeki köy ve mezraa yolu ulaşıma kapandı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı öğrenildi. Uyarılar ile birlikte hazır bekletilen özel idare ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Batman'da Yoğun Kar Yağışı 100'ün Üzerinde Yolu Ulaşıma Kapattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Güncel
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