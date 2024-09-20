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Batman'da Yıldırım Çarpması: 1 Ağır Yaralı

Batman'da Yıldırım Çarpması: 1 Ağır Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlasına giden bir kişi yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayda yanındaki eşek telef oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Yassıca köyünde tarlasına giden 35 yaşındaki Gökhan Biçen, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı, yanındaki eşeği telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Biçen kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İsmail Torlak - Güncel

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