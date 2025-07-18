Batman'da Yeni Çevreyolu Projesi İncelemesi

Batman'da Yeni Çevreyolu Projesi İncelemesi
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Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren çevreyolunu yerinde inceleyerek projenin şehir trafiğini rahatlatacağı ve altyapıya katkı sunacağına dair bilgiler verdi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı süren çevreyolunda incelemelerde bulundu.

Eski Havalimanı Kavşağı'ndan başlayarak 5 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde inşa edilen çevreyolunu yerinde inceleyen Canalp, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Canalp, projenin hem şehir içi trafiğini rahatlatacağını hem de altyapı açısından önemli katkı sunacağını söyledi.

Canalp, çevreyolunun şehir merkezini çevre illere bağlayan karayolu ağına entegre edileceğini ifade ederek, güzergahın duble yol standardında planlandığını belirtti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Batman'ın ana arterine paralel şekilde, yan yol ve ana yol olmak üzere duble yol standardında bir güzergah oluşturuyoruz. Bu sayede şehirler arası ve transit trafik ile ağır tonajlı araçları bu yöne yönlendirerek, Soracan Kavşağı başta olmak üzere şehir içi trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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