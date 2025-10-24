Batman'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çamlıca Mahallesi'nde yasa dışı silah satmaya çalıştıkları iddiasıyla V.E. ve M.B. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan aramada, kaleşnikof tüfek, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.