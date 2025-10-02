Batman'da Yasa Dışı Balık Avında 3 Bin 500 Metre Hayalet Ağ Ele Geçirildi

Batman'da yasa dışı balık avında kullanılan yaklaşık 3 bin 500 metre hayalet ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı balık avlanmasına karşı Dicle Nehri'nde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Oymataş köyü ve Kantar Köprüsü civarında yapılan denetimlerde, yaklaşık 3 bin 500 metre yasa dışı balık avında kullanılan hayalet ağ ele geçirildi.

Yapılan kontrolde, ağa takılı halde bulunan balıklar nehre bırakıldı.

Ele geçirilen ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, doğal yaşamın ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği bildirildi.